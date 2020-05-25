Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azap: Yıl sonlarına doğru ikinci dalga olasılığı var

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) ilgili herkesin merak ettiği "İkinci dalga olur mu?" sorusuna cevap verdi.

Haber Global canlı yayınında sorularını cevaplayan Azap, "Yaz aylarında beklemiyoruz ama sonbahar, kışta 2020 yılının sonlarına doğru bir ikinci dalga olma olasılığı var gerçekten. Bunun sebebi de havaların soğumasıyla birlikte bu solunum virüsleri tıpkı grip, nezle yapan virüsler gibi, kapalı ortamları severler, iyi havalandırılamayan ortamları severler. Soğuk havayı severler ve ultraviyole ışınlarından da hiç hoşlanmazlar. Dolayısıyla havaların soğumasıyla tam da onların seveceği daha kolay bulaşabileceği insanlar arasında daha kolay dolaşabilecekleri bir ortam oluşmuş oluyor" şeklinde konuştu.

Koronavirüsün grip ile benzer özellikler taşıdığını ifade eden Azap, "Grip nasıl ki kasım, aralık aylarında artış gösterir, ocak şubat gibi çok grip vakası görürüz, sonra havaların ısınmasıyla birlikte grip vakaları azalır, yazın tek tük grip vakasıyla karşılaşırız, bu virüs de aynen onun gibi. Zaten çok benziyor pek çok özelliği grip virüsünü andırıyor. Bu nedenle bu virüste de biz, sonbahar kış aylarında bir ikinci artış bekliyoruz. Ama yaz aylarında ciddi bir artış olması, ikinci dalga olmasını beklemiyoruz" dedi.