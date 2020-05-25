Çığ faciasında kar altında kalan araçlar karların erimesiyle ortaya çıktı

Baz istasyonu kurmak için bölgeye giden ve meydana gelen çığda hayatını kaybeden GSM operatörü personeline ait araç ile 4 Şubat tarihinde düşen ilk çığı temizlemek için yol açma çalışmasına katılan iş makinesinin karlar atında 4.5 ay sonra ortaya çıktığı görüldü.

Yoğun kar kütlesinden dolayı 2 aracın ise henüz kar altında olduğu belirtti.