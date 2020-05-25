Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: Kenevir üretimine başlıyoruz

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce TV264’te canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüce açıklamasında Sakarya Büyükşehir’in kenevir üretimine başlayacağını söyledi. Gerekli izinlerin ve müracaatların yapıldığını belirten Ekrem Yüce, Tarım A.Ş. bünyesinde Sakarya’da endüstriyel kenevir üretimine başlayacaklarını açıkladı.

Yerel Halk54 haber sitesinden Aleyna Nur Çarpar’ın haberine göre, pek çok üründe kenevirin kullanıldığını belirten Yüce, kenevir ürünlerinin Çin’den geldiğini ve büyük paralar ödendiğini açıkladı.

Yüce, bu üretimi Sakarya’da yaparak dışarıya ödenen paranın önüne geçeceklerini söyledi. Fındık çuvallarında dahi kenevirin kullanıldığını belirten Başkan Yüce, "Sakarya fındık merkezlerinden biridir. Bu hizmet ile de fındık üreticilerimizin yükünü hafifleteceğiz" dedi.