Çorlu'da polis, evlerinin önünde oturan vatandaşlara sert müdahalede bulundu

Silahtarağa Mahallesi’nde Ramazan Bayramı’nın birinci günü meydana gelen olayda polisin sert tutumu dikkat çekti. Görüntülerde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinin bahçesinde ailesiyle oturan Gültaş Ailesi’ne Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

4 araçla geldiler

Ekipler, mahallede gerçekleştirdikleri devriye sırasında evlerinin bahçesinde oturan Gültaş Ailesi’ni sert bir dille uyarmaları sonucu, polisler ile aile fertleri arasında arbede çıktı. Polislerin bazı aile fertlerine cop ile müdahalede bulunması dikkat çekerken, 4 polis aracıyla olay yerine gelen ekiplerin, arbede sırasında sert müdahalesi mahalle sakinleri tarafından tepki gördü.

Sözcü'den Uğur Akagündüz'ün haberine göre, görüntüler sosyal medya üzerinden vatandaşlar tarafından paylaşılırken, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde emniyet ekiplerinin sert müdahalesine tepki yağdı. Emniyet ekiplerinin olayı videoya kayıt alan vatandaşlara da tepki gösterdiği öğrenildi.

Silahtarağa Mahallesi Muhtarı Mehmet Kuşlu ise evinin bahçesinde oturduğu sırada emniyet ekiplerinin müdahalesine maruz kalan Dursun Gültaş’ın örnek bir vatandaş olduğunu belirtirken ”Ramazan Bayramı’nda polisin böyle bir müdahalede bulunması yanlış” ifadelerini kullandı.

'O kadar bağırdık vurmayın diye'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde görgü tanıklarının ifadeleri de dikkat çekti. Olaya şahit olduğunu belirten bir vatandaş ”O kadar bağırdık vurmayın diye, o kadınlara vururken içimiz gitti” ifadelerini kullandı.

'CHP olarak süreci takip ediyoruz'

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün’ün de olayla ilgili devreye girdiğini belirten CHP’li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Değer Kara ”CHP olarak süreci takip ediyoruz” dedi.

Gültaş Ailesi’nin tüm fertlerinin ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.