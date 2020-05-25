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    Kuveyt’ten Türkiye'ye getirilip karantinaya alınmayan işçilerde koronavirüs çıktı

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    Kuveyt’in Al Mutlaa şehrinde Kolin İnşaat bünyesinde çalışan ve iş bitiminden sonra toplu olarak Ankara’da karantinaya alınacakları söylenen 230 Türk işçi, son anda verilen bir kararla İstanbul'a indirildi. İstanbul’dan kendi imkanlarıyla memleketlerine dönen 230 kişiden Antalya ve Sivas’a giden 7 kişinin yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

    Kolin İnşaat'ın Kuveyt'in güneyinde, Al Mutlaa şehrinin ana yollarının ve ana altyapısının 2015'te başlayan yapım işi bir süre önce tamamlandı. Bunun üzerine şirket, 230 kişinin alacaklarını ödeyerek koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye toplu olarak gönderilmelerine karar verdi.

    Ankara'ya getirilip karantinaya alınacakları söylenen 230 kişi, son anda havada alınan ani bir kararla İstanbul'a indirildi. Hiçbir karantina uygulamasına tabi tutulmadan Türkiye'nin dört bir yanına giden işçilerden Antalya ve Sivas'a giden 7 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı.

    © AA / Mustafa Ünal Uysal
    Yurtlarda karantinada kimse kalmadı

    Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre tedavi altına alınan hastalardan Murat Gündüz, “Lütfen acil önlemler alınsın, bu kişilerden hasta olan çok” diye konuştu.

    Kendi imkanlarıyla evlerine gönderilmek üzere serbest bırakıldılar

    230 kişiyi taşıyan THY TK 3292 sefer sayılı uçağı 20 Mayıs'ta saat 13.35'te Ankara'ya inmek üzere havalandı. Yaklaşık 3,5 saat sonra ise uçak Ankara yakınlarına geldiği ve neredeyse inişe geçeceği sırada, kaptan pilotun “Rotamız İstanbul olarak değişmiştir” anonsu yapıldı. Uçak yaklaşık 1,5 saat sonra İstanbul'a indi. Şirket çalışanlarının tümü uçaktan inmeden sadece ateşleri ölçülüp, kendi imkânlarıyla evlerine gönderilmek üzere serbest bırakıldı. 

    Evine ulaşır ulaşmaz hastaneye kaldırıldı

    230 kişi arasında yer alan ve yaklaşık 5 yıldır Kuveyt'te elektrik ustası olarak çalışan bir çocuk babası 48 yaşındaki Murat Gündüz, İstanbul'dan aynı gün bittiği otobüsle memleketi Antalya'ya 21 Mayıs'ta sabah saatlerinde ulaştı. Muratpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğinde son derece halsiz ve bitkin olduğu gözlenen Murat Gündüz, yaklaşık 2 saat sonra fenalaşınca eşi Mehtap Gündüz ve yakınları tarafından Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan Gündüz'ün tedavisi devam ediyor. 

    Koronavirüs tespit edilen işçi: Çok kişi pozitif çıkabilir, acil önlem alınsın

    Kovid-19 testi pozitif çıkınca kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Murat Gündüz, Sözcü'ye konuştu. Çalıştıkları işin bitmesi nedeniyle alacaklarının ödendiğini belirten Murat Gündüz şunları söyledi:

    -Türkiye'ye gelmeden 5-6 gün önce nefes darlığı ve öksürük nedeniyle revire çıktım. Hastaneye götürülmek üzere ambulans istendi, ancak gelmedi.

    -20 Mayıs'ta ise Ankara'ya gelmek üzere yola çıktık. Bize, Ankara'da 14 gün süre ile karantinaya alınacağımız söylendi. Uçağa bindik, uçak tıklım tıklım doluydu. Bizim şirketten 230 kişi vardı. Ancak, ayrı iki şirketten de insanlar olduğunu duydum. Uçak Ankara yakınlarına geldiği sırada bir anons yapılarak rotanın İstanbul'a döndüğü söylenince büyük şok yaşadık. İstanbul'a inmeden uçakta ateşimiz ölçüldü. İndikten sonra da aynı gün akşam saatlerinde otobüse binerek Antalya'ya gittim.

    -Eve ulaştıktan kısa bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldım. Yapılan testim pozitif çıktı. Şu an eşim ve oğlum evde karantina altındalar.

    -Benim tedavim ise sürüyor. Bizim gurupta bulunan arkadaşlardan Sivas, Bursa ve Ordu'ya giden yaklaşık 20 kişinin testinin pozitif çıktığını öğrendim. Lütfen acil önlem alınsın, çok kişi pozitif çıkabilir. Bu kişiler hastalığı çevrelerine bulaştırmış olabilirler.

    Sivas'ta 6 kişi pozitif çıktı

    Şirket çalışanlarından Sivas'a gittiği belirlenen Haşim Yıldırım, Ömer Yılmaz, Kerim Yetkin, Necmettin Sağır, Ahmet Turan Sağır, İsmet Şimşek'in de yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı ifade edildi.

    Karantina zorunluluğu kaldırıldı

    Sağlık Bakanlığı, yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarına uygulanan karantinayla ilgili 20 Mayıs'ta yeni bir karar almıştı. Karara göre; Türkiye'ye gelenler, öğrenci yurtlarında karantinaya alınmayacak. Havaalanında yapılan muayene sonrası koronavirüs semptomu görülen kişiler izole edilerek hastaneye götürülecek. Herhangi bir semptom belirlenemeyen kişiler kendilerini 14 gün boyunca evlerinde izole edecek.

    Etiketler:
    Türkiye, Koronavirüs
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