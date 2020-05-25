Kısıtlamada taksiyle içki satarken bekçiye yakalandı

Kütahya’da sokağa çıkma yasağına rağmen kullandığı taksiyle evlere içki götürdüğü tespit edilen sürücü, mahalle bekçisinin fark ederek takip etmesi sonucu yakalandı. Taksinin bagajında 89 adet içki şişesi bulundu.

Kütahya'da istirahatli olan bir mahalle bekçisi, taksi ile gelen bir sürücünün siyah poşetlere alkol koyarak bazı vatandaşlara verdiğini görerek takibe aldı.

Mahalle bekçisi, sürücünün birkaç adrese daha aynı şekilde alkol servis ettiğini fark edince, polis ekiplerine haber vererek, araç plakasını iletti.

Harekete geçerek taksiyi takibe alan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ticari aracı Adnan Menderes Caddesi meydan kavşağında durdurdu. Otomobilin bagajından 89 adet içki şişesi ile pos cihazı bulundu. Taksi sürücüsü, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İşlemlerinin devam ettiği öğrenildi.