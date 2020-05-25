Aydın'da 2 stajyer doktorun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, görevli 2 doktor adayının testi pozitif çıktı. Stajyer doktorlar aynı hastanede tedavi altına alındı.

Tüm koruma tedbirlerinin dünya standartlarına uygun olarak alındığı belirtilen açıklamada, bu vakaların ortaya çıkmasında sorunun nereden kaynaklandığının dikkatlice ve büyük bir titizlikle incelendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Konuyu intörn öğrenci temsilcisi ve tıp fakültesi dekanı ile istişare edeceğiz. Çarşamba günü de tıp fakültesi yönetim kurulu, hastane başhekimliği ve diğer intörn öğrencilerle değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, yeterli önlem alınmadığını iddia etti

Başhekimliğin açıklamasına karşın, bazı tıp fakültesi öğrencileri, hastanede yeterli önlemlerin alınmadığını savundu.

Süreç yönetimi böyle mi olur?Hekim yetiştirme anlayışınız bu mu?Medyatik kaygılarınız bizim sağlığımızdan önce mi geliyor? #adüinternleri @Adululer — pelinlin (@Pelinlina) May 25, 2020

| ADÜ Öğrencini Yaşat!



Tıp fakültelerinin intörnlerini korumak için YÖK’ün verdiği online eğitim hakkını uygularken Adü tıp fakültesinin intörn öğrencilerine bu hakkı tanımadığı, bir intörn

öğrencisinin ise covid+pandemi servisinde yattığı öğrenildi.#adüintörnlericovidpozitif pic.twitter.com/nvIcdibeLU — Öğrenci Haber (@OgrenciHaber) May 25, 2020

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