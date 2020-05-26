Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında elektrik direğini deviren sürücü otomobilini terk ederek olay yerinden kaçtı.
Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Alaybey Mahallesi Turgutlu yolunda, refüje çıkarak aydınlatma direğini devirdi, ağaçlara zarar verdi.
Polis ekipleri, kazaya karışan otomobili, kaza yerinden yaklaşık 150 metre ilerde terk edilmiş halde bulundu. Öte yandan otomobilin arka camındaki 'Firari Sevdam' yazısı dikkati çekti.
Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan sürücü aracını bırakıp kaçtı https://t.co/MJHVqncRMl pic.twitter.com/Jl36o7rD8Z— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 25, 2020
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