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    İstanbul'da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi, bekçiyi yaralayan 1 kişi gözaltına alındı

    © İHA / DOĞAN CAN CESUR
    Türkiye
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    Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasını delen ve kendilerini uyaran bekçilere direnen 8 kişiye polis ekipleri tarafından 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Çıkan arbedede bekçilerden birini sopayla yaralayan 1 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Bülbül mahallesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir grup vatandaş korona irüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını delerek dışarıya çıktı.

    O esnada sokakta devriye gezen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı 'Gece Kartalları' diye adlandırılan bekçiler, kısıtlamayı delen şahısları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Ancak şahıslar bekçilere karşılık vererek üzerlerine yürüdü.

    Kısıtlamada taksiyle içki satarken bekçiye yakalandı
    © DHA /
    Kısıtlamada taksiyle içki satarken bekçiye yakalandı
    Yaşanan arbede sonucunda vatandaşların da sokağa inmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kısıtlamayı delen ve ekiplere direnen 8 kişiyi etkisiz hale getirdi.

    Olayın kontrol altına alınmasının ardından polis, 8 şahsa 'Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet' suçundan 3 bin 150’şer lira idari para cezası uyguladı.

    Olayla alakalı bekçilere direnen ve bekçiyi sopayla kolundan hafif şekilde yaralayan 1 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Para cezası, 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması, sopa, Bekçi, Polis, İstanbul, Beyoğlu
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    Kepenklerin uzun bir süredir kapalı olması ile grafitilerin dikkat çekmeye başladığını söyleyen grafiti sanatçısı Ulaş Çelik, “Dükkanlar kapatıldığı zaman grafiti sanatçıları kepenklerini boyuyor. Haliyle bulunduğumuz durumdan dolayı dükkanlar açılamadığı için grafitiler daha çok dikkat çekmeye başladı. Dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Grafiticiler için biraz avantajı oldu. Arkadaşlarımız bu ıssızlıktan yararlanıp çalışmalarını hızlandırdılar. Mesela ülkelerde kültürel farklılık bir zenginlikse grafiti açısından da ben her kepenkte başka sanatçıların çalışmasının olmasını tercih ederdim. Bir kepenk gördüğüm zaman ben şahsen düzgün ve düzenli bir kepenkse istenmediği takdirde üzerine grafiti yapmak istemiyorum. Pis izbe bir alanı grafitilerle güzelleştirmek bana daha cazip geliyor” ifadelerini kulllandı.
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