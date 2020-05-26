İstanbul'da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi, bekçiyi yaralayan 1 kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasını delen ve kendilerini uyaran bekçilere direnen 8 kişiye polis ekipleri tarafından 25 bin 200 lira idari para cezası kesildi. Çıkan arbedede bekçilerden birini sopayla yaralayan 1 kişi gözaltına alındı.