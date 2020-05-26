İstanbul'da kısıtlamayı delen 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza kesildi, bekçiyi yaralayan 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Bülbül mahallesinde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir grup vatandaş korona irüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını delerek dışarıya çıktı.
O esnada sokakta devriye gezen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı 'Gece Kartalları' diye adlandırılan bekçiler, kısıtlamayı delen şahısları evlerine gitmeleri yönünde uyardı. Ancak şahıslar bekçilere karşılık vererek üzerlerine yürüdü.ekiplere direnen 8 kişiyi etkisiz hale getirdi.
Olayın kontrol altına alınmasının ardından polis, 8 şahsa 'Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet' suçundan 3 bin 150’şer lira idari para cezası uyguladı.
Olayla alakalı bekçilere direnen ve bekçiyi sopayla kolundan hafif şekilde yaralayan 1 kişi ise gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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