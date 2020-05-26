Otobüs firmaları seferlere başlayacakları tarihi açıkladı

Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç, 4 Haziran'dan itibaren seferlere başlayacaklarını duyurdu.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen otobüs seferleri, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlıyor.

Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu. Türkiye genelindeki diğer otobüs firmalarının da aynı tarihlerde seferlere başlaması bekleniyor.

Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise 'seyahat izin belgesi' alınması gerekiyor.