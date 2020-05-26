YHT'nin ilk sefer saati belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yeni hızlı tren seferleri yarı kapasite ile perşembe başlıyor. İlk sefer perşembe günü saat 07.00'da Ankara- İstanbul arasında olacak" dedi.

Karaismailoğlu, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini 28 Mayıs Perşembe günü başlatacaklarını duyurdu.

İlk seferin Perşembe sabahı saat 7.00'de Ankara'dan İstanbul'a olacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz. Perşembe günü itibariyle YHT hatlarında günde 16 sefer yapmaya başlıyoruz” dedi.

'Gar, istasyon ve trenlerde maske zorunlu'

Karaismailoğlu, ilk seferden itibaren YHT'lerin yarı kapasite ile çalışacağının altını çizerek, gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı olarak dezenfekte edileceğini söyledi ve ekledi:

“Amacımız vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde istedikleri yere ulaştırmak. Vatandaşlarımız için; vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet aşkı ile çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam edeceğiz."