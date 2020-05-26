THY duyurdu: Uçuşlarda hangi koronavirüs önlemleri uygulanacak?

Haziran ayında yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları (THY), uçuş kurallarında da yeniliklere gidiyor. Buna göre, yolcular anons ile sıra numarasına göre uçağa binecek, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak, el bagajı yerine küçük el çantası taşınacak.

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, uçuşta da yeni bir döneme giriyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların yeni dönemde uyması gereken kuralları açıkladı.

Ekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlıklı uçuş için:

1)MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2)SOSYAL MESAFENİ KORU:Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3)HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat

4) EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.

6) KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:

- Biniş için arka sıradan öne doğru;

- İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile"

Şimdi ✈️ hazırlanma zamanı!



Sağlıklı uçuş için:



1️⃣ MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2️⃣ SOSYAL MESAFENİ KORU:Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3️⃣HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 25, 2020

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Şimdi ✈️ hazırlanma zamanı! (2)



SAĞLIKLI UÇUŞ için:



4️⃣ EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.



5️⃣ KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:

✅ Biniş için arka sıradan öne doğru;

✅ İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 26, 2020

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