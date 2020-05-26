Enerji Bakan Dönmez: 17 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP İstanbul Milletvekli Sezgin Tanrıkulu'nun verdiği soru önergesini yanıtladı.

T24'ün aktardığı habere göre, akanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan 17 kişide koronavirüs tespit edildiğini açıklayan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"17.04.2020 tarihi itibariyle bakanlığımıza bağlı kuruluşlarında çalışan 17 personelin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Bahse konu personelden 8'inin hastanede tedavisi sürmekte olup, 5'i ise iyileşerek taburcu olmuştur. Koronavirüs tespit edilen personelimizin tümü devlet hastanelerinde tedavi edilmiş olup, bu kapsamda yaşamını yitiren herhangi bir personel olmamıştır.

Bakanlığımız bağlı kuruluşlarında 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasında toplam 1.079 personele idari izin verilmiştir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarının yayınlamış oldukları Genelgeler çerçevesinde gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır."