CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda 'Aşı ve ilaç çalışmalarında son durum' konuşulurken konu bir anda dansa geldi. Program konuğu Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nun zeybek oynaması sosyal medyada tartışma yarattı.

ABD'de İç Hastalıkları ve Kardiyoloji bölümü alanında çalışmalar yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Koronavirüsün ve aşının konuşulduğu programda, konuklar bir anda dans türlerine ilişkin konuşmaya başladı.

Çilingiroğlu, programın bir diğer konuğu olan gazeteci Maria Gladkikh'e "Bak Maria böyle oynanıyor" deyip Zeybek oynamaya başladı.

Söz konusu performansa yorum yapan Hakan ise, "Muhteşem bir performans. Dans ediş biçiminizle ilgili bir yorum yapmayacağım ama özgüveninize hayran olduğumu söylemeliyim" dedi.

Programdaki diyalog ve Çilingiroğlu'nun dansı sosyal medyada tartışma yarattı.

Canlı yayında aşı çalışmaları konuşulurken konu dansa geldi, Prof. Çilingiroğlu zeybek oynadı https://t.co/WLeR7aO3oN pic.twitter.com/VIfXssskpg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 26, 2020

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