Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışına Erdoğan ile birlikte Bahçeli de katılacak

Yarın, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin yıl dönümünde yapılacak Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte MHP Genel Başkanı Bahçeli de katılacak.

Eski Başbakanlardan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan yargılamaların yapıldığı Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılacağı törenle darbenin yıl dönümünde adanın açılışı gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde kabine üyeleri ve askeri yetkililer de yer alacak.

103 bin 750 metrekarelik alana sahip adada demokrasi ve şehitler anıtı, açık hava müzesi, demokrasi parkı, sergileme alanları ile kafeterya ve restoranlar yer alıyor. Yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu ise 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü.