Emniyet Genel Müdürlüğü, salgın istismarcılarına karşı uyardı: Evinize almayın, adınızı ve adresinizi vermeyin

Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'ndan geldiğini söyleyerek koronavirüse ilişkin bilgilendirme ya da tarama yapacağını söyleyen kişilerin evlere alınmaması konusunda uyardı.

Salgın istismarcılarına karşı Twitter hesabından bir uyarıda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü, "Koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri evinize almayın, adınızı ve adresinizi vermeyin" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde Koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri evinize almayın, adınızı ve adresinizi vermeyin ❗ pic.twitter.com/LfHyh28fpM — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) May 26, 2020

Emniyet'in mesajla birlikte paylaştığı bilgilendirme afişinde ise, şu uyarılar yer aldı:

"Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde Kovid-19 hastası olup olmadığını tespit etmek isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenleri, koronavirüs taraması yapacağını beyan edenleri ve koronavirüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenleri evinize almayın."