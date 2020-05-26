Türkiye'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 4 bin 397'ye yükseldi: Son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 4 bin 397'ye ulaştı.

24 saatte 19 bin 853 test yapıldı ve 948 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 158 bin 762 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte bin 492 artarak 121 bin 507'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5GCJZY9NcM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 26, 2020

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Koca: İyileşen hasta sayısında bugün önemli bir artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayısında bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir" açıklamasını yaptı.