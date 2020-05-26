İçişleri Bakanlığı: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 47 bin 831 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 23-24-25 ve 26 Mayıs tarihlerinde 81 ilde geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin verileri paylaştı.

Ramazan bayramı süresince ilan edilen 4 günlük kısıtlamada ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari işlem uygulandığı açıklandı.

Bakanlık ayrıca, 25 ildeki 2 belde, 17 köy, 45 mahalle ve 2 mezrada karantinanın devam ettiğini, 63 ildeki 395 yerde ise karantinanın kaldırıldığını duyurdu.