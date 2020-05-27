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    3 GSM şirketine bayram incelemesi: Birbirlerini suçlamışlardı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005271042125197-3-gsm-sirketine-bayram-incelemesi-birbirlerini-suclamislardi/

    Bayram kutlaması için birbirlerini arayan vatandaşlar kimseye ulaşamadı. 3 GSM şirketi de sıkıntının kendisinde olmadığını açıklayarak rakiplerini suçladı. Ulaştırma Bakanlığı, yaşanan durumla ilgili olarak inceleme başlattı.

    Koronavirüs günlerinde sosyal hayat alışkanlıklarının değişmesi bu Ramazan Bayramı’na da yansıdı. Uzun süredir evlerinden çıkmayan akrabalarına ve sevdiklerine ulaşmak isteyen vatandaşlar bayram tebrikleri için telefonlara sarıldı. Ancak bayramın ilk günü olan pazar sabahı annesini, babasını ya da uzaktaki tanıdığını arayan çoğu kişi bir türlü başarılı bir çağrı gerçekleştiremedi.

    İlk başta herkes sorunun kendisininde olduğunu düşünüp telefonlarını hatta faturalarının ödenmiş olup olmadığını kontrol etti. Ancak sorunun kendilerinde olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Binlerce kişi aynı anda çağrı merkezleri ve sosyal medya üzerinden operatörlere ulaşıp görüşme gerçekleştiremediklerini iletti. Şikayet sayısı saatler ilerledikçe artış gösterirken durum gece saatlerine geldiğinde ancak düzelebildi. Hizmet sağlayıcısı 3 GSM operatörü de sorun ile ilgili şikayetlere cevap vermek için yaptıkları resmi açıklamada sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını diğer operatörlerde yaşanan sıkıntının sistemi etkilediğini belirtti.

    Sistem kilitlendi

    Hürriyet'ten Emre Eser'in haberine göre, konuyla ilgili ulaşılan sektör kaynakları da yaptıkları açıklamada, bayramın ilk günü sabah saatlerinde GSM operatörlerinden birine ait sistemin aşırı yükü kaldıramadığı belirtti. 3 GSM şirketinin birbirini suçladığı senaryoya göre sisteme aşırı yük binince operatörler diğer operatörlerden gelen çağrıları sistem dışında bıraktı. Durum böyle olunca sadece kendi GSM şirketine ait numaralardan gelen çağrılar başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu.

    Teknik inceleme yapılacak

    Yaşanan sıkıntı üzerine harekete geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı inceleme başlattı. Kaynaklar resmi makamların ilk etapta GSM şirketlerine durumu sorduğunu ve aldıkları cevapların kendilerini tatmin etmediğini bu yüzden Haberleşme Genel Müdürlüğü tarafından detaylı bir inceleme süreci başlatılmasına karar verdiklerini bildirdi.

    Depremden sonra ikinci

    GSM operatörleri 26 Eylül tarihinde İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan kesinti nedeniyle de eleştirilmişti. Deprem anından sonra 27 saati bulan iletişim sorunu nedeniyle BTK tarafından bir soruşturma başlatılmış ve 3 GSM şirketine kesintisiz iletişimi sağlayamadıkları gerekçesi ile toplamda 19.5 milyon liralık ceza kesilmişti.

    BTK tarafından hazırlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 Raporu’na göre Türkiye’de toplam 80.7 milyon mobil abone bulunuyor. Bu aboneler tarafından 2019’da gerçekleştirilen stoplan sabit ses trafiği 6.3 milyar dakika olurken mobil ses trafiği ise 273.8 milyar dakika.

    Etiketler:
    inceleme, Bayram, GSM operatörleri, GSM operatörü, GSM
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