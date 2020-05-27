Sosyal mesafeyi korumak için at üstünde hizmet veriyordu: 'Kovboy muhtarın' atını öldürdüler

Niğde’nin İnönü Mahallesi Muhtarı 'Kovboy Muhtar' olarak da bilinen Tuğba Somkaya’nın bindiği at tüfekle vurularak öldürüldü. Somkaya, atın karnında yavrusuyla öldüğünü söyledi ve sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Niğde'de İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya, koronavirüs döneminde sosyal mesafeyi korumak ve vatandaşlara farklı bir atmosfer oluşturmak için at üstünde hizmet vermeye başlamıştı.

Atıyla İnönü Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenen Muhtar Somkaya’nın bindiği at yayıldığı arazide tüfekle vuruldu.

'Karnında yavrusuyla öldü'

Karnında yavrusu da ölen atın öldüğü bölgeye giden muhtar Somkaya ve atın sahibi Onur Küçük, atı öldürenlerin bulunup cezalandırılmasını istediler.

Muhtar Somkaya, "Polis ekiplerini aradık geldiler inceleme yaptılar. Sokağa çıkma yasağı olduğu için at yerinde değil. Sahibi beni aradı. Atı vurdular, karnında yavrusuyla birlikte maalesef öldü. Atın sahiplerine bu bölgede biri ‘atı burada görürsem vururum’ diyerek tehdit etmiş. O kişiden şüpheleniyoruz. Şikayetçi olacağız’’ dedi.

Atın sahibi Onur Küçük, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle at ile ilgilenemedim. At evimizin çok uzak yerlerine gitmezdi. Atım bu arazide yayılırdı. At sürekli gezerdi. Atı bir yere kapattığın zaman sıkıntıdan ölür. Bu atın gezmesi yayılması şart. Kim öldürdüyse bulunmasını ve hukuk önünde cezasını çekmesini istiyorum’’ diye konuştu.