Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra ilk kare

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aylar sonra ilk kez bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gittikleri vapurda görüntülendi.

MHP'nin resmi Twitter hesabında bu görüntü "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' açılış programına birlikte seyahat ediyorlar" notuyla paylaşıldı.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” açılış programına birlikte seyahat ediyorlar. pic.twitter.com/BuvYQlZAPu — MHP (@MHP_Bilgi) May 27, 2020

​