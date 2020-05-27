Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuşuyor: Burada yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi

Eski Başbakan Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği Yassıada'nın adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülmüştü. Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Üzerinde bulunduğumuz Yassı Ada'da yapılan, faillerin itirafıyla önceden verilmiş emirlerin uygulanmasıyla geçen yargılamaların sonu çok büyük bir felaketle bitmiştir.

- Aslında burada yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi.

- 27 Mayıs askeri darbesinin ardından yaşananlar sadece demokrasimiz değil, adalet adına utanç verici.

- Yassıada'da yıllar boyunca bir zulüm makinesi işletilmiştir. Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan tarihi, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi.

- İdamlar milletimizin yüreğine kor bir ateş gibi düştü.

- Menderes'i ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkaranların alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecek. O gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu 3 adamı değil bizatihi milli iradenin ta kendisi olmuştur. Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın aziz hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur.

- Tarihi değiştiremeyiz ama doğru yorumlanması için hatırlanma biçimini şekillendirmek elimizdedir.

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