Gazetecilere 'Beni iyi çek' diyen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilden, içerisinde 750 lira ve bilgisayar parçası bulunan çantayı çalan 2 şüpheliden, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni iyi çek abi" diye seslenen şüpheli H.A. tutuklandı.