Kılıçdaroğlu: Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 60. yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. CHP lideri mesajında, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs 1960'ta düzenlenen askeri darbenin 60. yıl dönümünde kişisel Twitter hesabında açıklama yayınladı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" hatırlatmasında bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin 'biz darbelere karşıyız' demeleri tam bir aldatmacadır."

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.



Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz… #27Mayıs — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 27, 2020

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