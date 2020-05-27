Kılıçdaroğlu: Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs 1960'ta düzenlenen askeri darbenin 60. yıl dönümünde kişisel Twitter hesabında açıklama yayınladı. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" hatırlatmasında bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin 'biz darbelere karşıyız' demeleri tam bir aldatmacadır."
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 27, 2020
Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz. 59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz… #27Mayıs
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