MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda konuştu. Bahçeli, "Bu yürek oldukça hiçbir demokrasi düşmanı, 15 Temmuz'da olduğu gibi belini doğrultamayacak, başını kaldıramayacak, başını kaldırsa bile cezasını çekecektir" dedi.

Eski Başbakan Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edildiği Yassıada'nın adı, 2013 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştürülmüştü. Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde hizmete açıldı.

Adaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Sözlerine "Yakın siyasi tarihimizin sisli bir o kadar da sancılı döneminde, 60. yıl dönümünde üzücü hatıraların bir nebze de olsa tamir ve tedavi eden anlamlı bir açılışa şahit olmaktan bahtiyarım" diye başlayan Bahçeli, şöyle devam etti: