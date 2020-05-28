Diyanet'in yazdığı kitapta 'eğlence örfü ve düğün adetleri' uyarısı: Kadın erkek el ele horon tepmemek kaydıyla

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaman tarafından hazırlanan kitapta, düğünlerde kadınlarla erkeklerin birlikte dans etmelerinin, el ele halay çekip horon tepmelerinin İslam'a aykırı olduğu öne sürüldü.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, kitaptaki ifadede şöyle denildi:

- Her toplum kendi eğlence örfü ve düğün adetlerini meşru çerçevede yaşatacak, mahalli zevkler ve canlılıklar muhafaza edilecektir.

- Tabiatıyla İslam'ın kesin yasakları olan alkollü içkilerden, birbirine yabancı erkek ve kadınların dans etmek, el ele birlikte halay çekmek, horon tepmek ya da benzeri müşterek eğlencelerinden, İslam'ın benimsemediği kılık ve kıyafetlerle arz-ı endam etmekten, gayrimüslimlere özgü kültür ve uygulamaları sahnelemekten, her türlü israftan, can ve mal güvenliğini tehdit eden silahlı gösterilerden kesinlikle uzak durmak kaydıyla.