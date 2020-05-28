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    Edirne Belediyesi Halk Sağlığı Birimi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da eşlik etti.Tanrıkulu, Camilerimizde periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz dezenfekte çalışmalarını, koronavirüs alarmı nedeniyle sıklaştırdık. Belediye olarak halkın yoğun olarak bulunduğu noktalarda dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda da Edirne'deki dini turizmin ilk durak noktaları olan Selimiye Cami, Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami'de dezenfekte çalışması yaptık. Çalışmalar diğer camilerde de periyodik olarak devam edecek dedi.

    Camilerde koronavirüs önlemleri: Abdest evde alınacak, maskesiz girilemeyecek, herkes kendi seccadesini getirecek

    © DHA / OLGAY GULER
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1001)
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    Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’ta kapatılan camilerin cuma günü kapıları tekrar açılıyor. İlk cuma namazı cami bahçeleri ile valilik ve kaymakamlıkların belirleyeceği aralarında okul ve meydanların da olduğu alanlarda, sosyal mesafe gözetilerek kılınacak.

    Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

    - Camilerde abdest alınmayacak, evde abdest alınıp gelinecek (şadırvan, abdest alma yerleri kapalı olacak).

    - Maskesiz camiye girilmeyecek.

    - Herkes kendi seccadesini getirecek.

    - Camilerde belirlenen mesafelerde saf tutulacak.

    - Namaz çıkışlarında kesinlikle tokalaşma olmayacak.

    - Cuma namazı caminin bahçesinde kılınacak, camide kılınmayacak.

    - Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek.

    - Öğlen-ikindi, cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak.

    - Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlar ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerek.

    - Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, hutbe okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacak.

    - Camilerde ortak kullanıma açık olan rahle, tespih, ayakkabı çekeceği kullanılmayacak.

    Okul bahçesi ve parklarda kılınacak

    İllerdeki cami bahçelerinin cuma namazı için yeterli gelmemesi durumunda, valilikler tarafından okul bahçeleri, futbol sahaları, semt pazarları, park alanları, meydanlar ve çayırlarda namaz için yer belirlenebilecek. Buralarda namazları, avlusu olmayan camilerin imamları kıldıracak. Ankara Çankaya İlçe Müftüsü Ali Gülden, imam hatip liseleri bahçeleri, spor ve pazar alanlarının da cuma namazı için kullanılacağını söyledi. Gülden, “Ankara’da yaklaşık olarak şu an itibarıyla 1500’e yakın cami, okul ve benzeri alan tespiti yapıldı, bu rakam belki 1600’e doğru artabilir” dedi.

    Bursa Valiliği camilere ilave olarak, Namazgah Parkı, Merinos Parkı, Orhangazi Parkı, Atıcılar futbol sahası ve Mihraplı Parkı olmak üzere 5 ayrı açık alanda cuma namazı kılınması kararı aldı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1001)
    Etiketler:
    Önlem, Kovid-19, Koronavirüs, Namaz, Cami
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