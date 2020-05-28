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    Gözler bugün toplanacak dijital kabinede: Masada sokağa çıkma yasakları var

    © AP Photo / Emrah Gurel
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1002)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005281042131451-gozler-bugun-toplanacak-dijital-kabinede-masada-sokaga-cikma-yasaklari-var/

    Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor.

    Bugün gerçekleştirilecek dijital kabine toplantısında, hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak.

    Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum” dedi.

    ​20 yaş altında izin var mı?

    Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak’taki son durum da kabinenin gündeminde olacak. 

    15 ilde 3 Haziran’da son bulacak seyahat yasağının tamamen kaldırılabileceği veya riskin yüksek olduğu birkaç şehirde bir süre daha devam edebileceği kaydediliyor.

    Sokak yasakları bitecek mi?

    Kabinenin en kritik gündem maddesi ise hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları olacak. Toplantıda Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda sıcak havaların etkisiyle kalabalıkların oluşabileceği ve virüsün yayılmasında beklenen düşüşün henüz olmadığı gerekçesiyle bu hafta sonu da bazı büyükşehirlere sokağa çıkma yasağı getirileceği ifade ediliyor.

    Halaya horona mesafe

    Kabinede evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek. Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor.

    Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor. Ancak ilk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.

    Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4’te 1 veya 3’te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.

    'Asıl şimdi bayram'

    Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar, dün 11.00-15.00 saatlerinde, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla evlerinden üçüncü kez dışarı çıktı.

    Caddeleri, sokakları ve parkları dolduran çocuklar, oyunlar oynadı, birbiriyle hasret giderdi. Beyoğlu’nda parkta kardeşleriyle oynayan 14 yaşındaki Mahmut Aldık, “Geçen hafta arkadaşlarımla gelmiştim. Bu hafta da ailemle geldim. Bayramda evdeydik. Çıktığımız için çok mutluyuz” diye konuştu. 12 yaşındaki Fatma Aldık ise “Biz asıl bayramı şimdi yaşıyoruz. Çok mutluyum” dedi.

     

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1002)
    Etiketler:
    açıklama, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Kovid-19, Koronavirüs
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