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    TOFED Başkanı Özcan: Otobüslerde ikramları kaldırma taraftarıyız, sadece kapalı su ikram etmek istiyoruz

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    Türkiye
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    Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm otobüs ve yazıhanelerin dezenfekte edildiğini söyledi. Özcan, "Otobüslerde ikramları azaltacağız, hatta kaldırmayı istiyoruz. Bazı firmalar direniyor, bazıları da kaldırmak istiyor, kaldırma taraftarıyız. Sadece kapalı su ikram etmek istiyoruz" dedi.

    Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararının ardından hatların yeniden açılması durumunda firma ve otobüsler seferlere hazır halde bekliyor.

    İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, şehirlerarası otobüs seferlerinin izinle yapılmasının ardından çok az sayıda araç il dışına çıkabiliyor. Günlük 1.500 otobüsün giriş-çıkış yaptığı 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda salgın sürecinde bu sayı günlük 25'lere kadar geriledi.

    'Tüm otobüs ve yazıhanelerimiz dezenfekte oldu'

    Kontrollü normal hayata geçilmesinin ardından seyahat kısıtlamasının kalkması durumunda otobüsler ve firmalar yeni dönem için tüm hazırlıklarını tamamlayarak sefere hazır halde alınacak kararı bekliyor.

    Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, sağlık tedbirlerini aldıklarını, yolcuları güvenli bir şekilde gidecekleri yerlere götürmeyi beklediklerini ifade etti.

    İstanbul, Ankara, İzmir hattının da serbest bırakılmasını istediklerini söyleyen Özcan, "Tüm otobüs ve yazıhanelerimiz dezenfekte oldu. Personelimizin hazırlıkları da tamam. Dinlenme tesislerinin de kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Hazır vaziyette bekliyoruz" dedi.

    'Otobüslerde ikramları oldukça azaltacağız, hatta kaldırmayı da istiyoruz'

    Araç içi ikramlarla ilgili de karar aşamasında olduklarını kaydeden Birol Özcan, şunları söyledi:

    "Otobüslerde ikramları oldukça azaltacağız, hatta kaldırmayı da istiyoruz. Biliyorsunuz bazı firmalar direniyor bazıları da kaldırmak istiyor, kaldırma taraftarıyız. Sadece kapalı su ikram etmek istiyoruz. Koronavirüsle ilgili tedbirli davranmamız lazım, Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerine uymamız lazım."

    Otobüste görev yapacak sürücü ve muavinlerin de maskeli, eldivenli hizmet vereceğini aktaran Özcan, tüm tedbirlerin hazır olduğunu yineledi.

    Köprü ve otoyol geçişlerinde destek talebi

    Şu anda çok az sayıda aracın sefere çıkabildiğini hatırlatan Özcan, seyahat izin belgesi alan ÇAYKUR'a kayıtlı üreticiler ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların memleketlerine gitmesiyle sektörde biraz hareketlilik yaşandığını dile getirdi.

    Yeni kurallarla bir otobüste en fazla 20 yolcu taşınabileceğini belirten Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Bu şekilde kazancımız gidiyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve yollar da şimdiki şartlarda bizi çok zorluyor. Hele ki Ege'ye giden bir otobüsümüz Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri'ni kullanmak zorunda kalıyor. Gidiş gelişi köprü ve otoban parası 1.100 lira. Eşler, anne çocuk seyahat edince ayrı oturuyorlar ama evde bir arada yaşıyorlar. Bunların da yan yana oturmasına izin verilmesini talep ediyoruz."

    Etiketler:
    Birol Özcan, Koronavirüs, Kovid-19, 15 Temmuz Şehitler Otogarı, İçişleri Bakanlığı, Otobüs, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
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