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    Abdülkadir Selvi

    Selvi: CHP yöneticilerinden bazıları erken seçim konusunda takım elbisesine iddiaya girdi

    © Fotoğraf : YouTube
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005281042132156-selvi-chp-yoneticilerinden-bazilari-erken-secim-konusunda-takim-elbisesine-iddiaya-girdi/

    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçim iddialarıyla ilgili olarak "CHP yöneticilerinden bazıları erken seçim konusunda takım elbisesine iddiaya bile girdi" dedi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Milletvekili transferine formül' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Koronavirüsle mücadele sürecinde siyasete ara vermiştik. Ancak görünen o ki haziran ayıyla birlikte siyasette sert tartışmaların yaşanacağı bir döneme gireceğiz. CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devredilmesi. Türkiye Barolar Birliği ve meslek kuruluşlarıyla ilgili yasal düzenleme" diye başladı.

    Selvi şöyle devam etti:

    "Barolar ve meslek kuruluşlarıyla ilgili yasal düzenleme belirli bir aşamaya geldi. Sadece tekli mi, çoklu mu sisteme geçileceğine karar verilecek. Yoksa seçimlerde çarşaf liste değil, nispi temsil olması konusunda anlaşmaya varıldı. Ha bu arada, pandemi sürecinde ’Türk Tabipleri Birliği kurtuldu’ demiştim ama kulağıma farklı söylentiler geldi. Türk Tabipleri Birliği de torbaya girerse şaşırmam.

    Milletvekili transferini engellemeye dönük MHP’nin iki maddelik bir önerisi olduğu söyleniyor.

    1. Partisinden istifa eden milletvekili 1 yıl süreyle bağımsız kalır.
    2. Seçimlere 1 yıl kala bir siyasi partiden diğerine milletvekili geçişi olamaz.

    AK Parti’nin bu konudaki önerileri netleşmedi. Ancak 4 başlık üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

    1. Bir milletvekili partisinden istifa edip başka bir partiye geçtikten sonra partisine tekrar geri dönemez.
    2. Partisinden istifa eden milletvekili 6 ay içinde başka bir partiye geçemez.
    3. Bir parti Meclis’te grup kuracak sayıda toplu milletvekili transferi yapamaz.
    4. Partisinden istifa eden milletvekili dönem sonuna kadar bağımsız olarak devam eder.

    'Yeni 'Güneş Motel' olayı mı?'

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partileri seçime sokulmadığı takdirde İYİ Parti’ye olduğu gibi destek vereceklerini açıklaması, milletvekili transferi tartışmasının başlamasına neden oldu. 1977’de Ecevit’in AP’den 11 milletvekilini bakanlık rüşveti vermek koşuluyla transfer etmesi siyasi tarihimize ’Güneş Motel olayı’ olarak geçmişti.

    Siyasetin saygınlığına gölge düşüren bu olay üzerine 1982 Anayasası’nda milletvekili transferini engelleyen düzenleme yapılmıştı.

    'Fırıldak Kubi, Dansöz Nabi'

    Anayasa’nın 84. maddesinde getirilen engeli aşmak için hülle partileri kurulmaya başlandı. 84. maddenin değiştirildiği 1995 yılına kadar 22 hülle partisi kuruldu. Askerlerin kurduğu MDP’den, Halkçı Parti’den ve ANAP’tan istifa eden milletvekilleri, hülle partileri kurmak suretiyle DYP ve SODEP’e geçtiler. Öyle ki içlerinde ömrü 3 gün süren partiler vardı. Aynı gün içinde birkaç kez parti değiştiren milletvekilleri mizah konusu oldu. Parti değiştirmekten başı dönen milletvekilleri için ’Fırıldak Kubi’, ’Dansöz Nabi’ ve ’Yıldırım Hikmet’ gibi benzetmeler yapıldı. Sabah Tansu Çiller’in yakasına DYP rozeti taktığı milletvekilinin öğleden sonra Mesut Yılmaz’ın katıldığı törenle ANAP’a katıldığı gözlendi.

    Tabii ‘çantaya para’ ve ‘kumar borcu karşılığı transfer’ dedikoduları bitmedi.

    'İşte yeni hülle formülü'

    Milletvekili transferini engelleyecek düzenleme henüz netleşmedi. Hatta daha çalışmalara başlanmadı bile. Ama ’hülle’ formülleri konuşulmaya başlandı. Eğer AK Parti ve MHP’nin istediği şekilde düzenleme gerçekleşir, partisinden istifa eden milletvekilinin 1 yıl ya da 6 ay boyunca başka partiye geçmesi engellenirse, 20 CHP’linin bir gecede İYİ Parti’ye geçmesindeki gibi bir formül suya düşer. Ancak Ankara’da formüller bitmez. Eğer Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu partilerinin seçime girmesi bu yöntemle engellenirse, yeni formül hazır.

    Bu partilerin milletvekili adaylarının İYİ Parti veya Saadet Partisi listelerinden seçime girmesi gündemde. Demokrat Parti ise yedekte hazır tutuluyor.

    'Kılıçdaroğlu'nun korkusu'

    Siyasi Partiler Yasası’nın 36. maddesine göre partilerin seçime girmesi için;

    1. İllerin yarısında seçimden en az 6 ay önce teşkilatlanmak,
    2. Büyük kongrelerini yapmak,
    3. TBMM’de grup bulundurmak gerekiyor.

    Gelecek Partisi 13 Aralık 2019 tarihinde kuruldu. 13 Haziran’da 6 ayını dolduruyor. Eğer teşkilatlanmasını tamamladıysa, 14 Haziran günü için seçim kararı alınsa seçimlere girmesine bir engel yok. 9 Mart 2020 tarihinde kurulan DEVA Partisi için 9 Eylül’den itibaren alınacak bir seçim kararı yeterli oluyor. Seçimlere girme konusunda Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun bir kaygısı olmadığı halde, Kılıçdaroğlu onlar adına neden telaşlandı?

    Kılıçdaroğlu da bir baskın seçim olmadığını biliyor. Tek korkusu, bu partilerin 1991 seçimlerinde Erbakan, Türkeş ve Aykut Edibali’nin yaptığı gibi İYİ Parti ve Saadet Partisi’yle birlikte milliyetçi ve muhafazakâr bir ittifak kurmaları. Böylece CHP’yi HDP ile baş başa bırakmaları. O yüzden milletvekili rüşveti öneriyor, o yüzden bayram günü Akşener’in kapısını çalıyor. Kılıçdaroğlu, DEVA ve Gelecek partilerinin de ‘millet ittifakı’nda yer alması için hamle yapıyor. Onları siyasi olarak vesayet altına almaya çalışıyor.

    'Erken seçim var mı?'

    İktidar kulislerini yokluyorum, erken seçim hazırlığı yapıldığına dair bir belirti görmedim. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti teşkilatı ile bayramlaşmasında, ’2023 seçimlerine kadar yoğun gayret içinde olmalıyız’ dedi. Türkiye’yi seçimlere götüren Devlet Bahçeli’den de böyle bir işaret gelmedi. Ayrıca başkanlık sistemine göre erken seçime gidilse Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi de 3 yıl geriye çekilmiş olacak.

    Muhalefet ise koronavirüsten sonra başlayacak ekonomik sorunlarla karşılaşmamak için iktidarın erken seçime gideceğini düşünüyor. CHP yöneticilerinden bazıları erken seçim konusunda takım elbisesine iddiaya bile girdi."

     

    Etiketler:
    Erken seçim, CHP, Abdulkadir Selvi
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