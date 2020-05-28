Manisa'da kadın cinayeti: Yolunu kestiği kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, sabah işe gittiği sırada erkek arkadaşı Yusuf A. tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü. Yusuf A., olay sonrası suç aleti tüfekle polise teslim oldu.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde elektronik malzeme üreten bir fabrikada çalışan 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş, mesaiye gitmek için evinden çıktı.

Sözcü'den İlker Kılıçaslan'ın haberine göre kaldırımda yürüdüğü sırada 25 yaşındaki erkek arkadaşı Yusuf A.’nın sesini duyan Kocabaş, konuşmak için arkasına döndü.

5 el ateş etti

Erkek arkadaşı bu sırada yanında taşıdığı pompalı tüfekle Kocabaş'ın göğsüne doğru 5 el ateş etti. Kocabaş kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yusuf A. ise suç aleti tüfekle olay yerine gelen polislere teslim oldu.

Öte yandan Gülnur Kocabaş’ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.