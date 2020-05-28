Kayıt
14:07 28 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe -

    Kiralama şartlarını net bildirmeyen AVM’lerde mağaza açılışı riskli bulunuyor

    © AA / Ahmet Bolat
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104201/81/1042018130_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_fcb49ef9aa1a61fbf3d4c6b3aa6f297b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005281042134673-kiralama-sartlarini-net-bildirmeyen-avmlerde-magaza-acilisi-riskli-bulunuyor/

    Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, "Markalarımızla dayanışma paketlerini açıklayan ve ağırlıklı olarak yerli yatırımcılardan oluşan AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin çok büyük çoğunluğu kiralama şartlarını net olarak bildirmeyen AVM’lerde mağaza açılışını ekonomik açıdan çok riskli buluyor" dedi.

    BMD'den yapılan açıklamaya göre, çatısı altında Türkiye genelinde 409 markanın yaklaşık 70 bin mağazası bulunan BMD, ciro kirasına geçmeyen AVM’lerle ilgili tavrını netleştirdi.

    BMD üyesi markalarla yapılan değerlendirmeler ışığında 1 Haziran’da ciro kirasına dönmeyen veya tatmin edici kira indirimi sunmayan AVM’lerde mağaza açılışlarının ticari açıdan çok riskli olduğu konusunda ortak bir görüş oluştu.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, "küresel felaket" ölçeğindeki salgının toplum sağlığının yanı sıra ekonomide de çok ağır tahribatlar yaratmaya gebe olduğunu belirtti.

    Süreci en az hasarla atlatmanın ve çok hızlı bir şekilde normalleşmeye geçmenin zamanında alınan önlemlerle mümkün olabileceğini ifade eden Öncel, şunları kaydetti:  

    “Caddelerde ve bazı AVM’lerde 11 Mayıs’ta mağazalarını açan üyelerimizden aldığımız veriler, ortalama cironun normalin yüzde 30’una ancak ulaştığını gösteriyor. Markalarımızın ciroları için lokomotif işlevi gören turist katkısı da bu yıl çok düşük kalacak. İçinde bulunduğumuz durumu ‘salgın öncesi’ piyasanın kendi kendini dengelediği tam rekabet koşullarıyla değerlendiremeyiz.
    Önümüzdeki aylarda karantina önlemlerinin değişik düzeylerde devam edeceğini düşündüğümüzde mağaza kiralarını satış cirosunun belli bir yüzdesi üzerinden hesaplanmasının en adil yöntem olacağına inanıyoruz. Biz ‘çarşı’da en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün mağazaların ve birimlerin yaşamasının, AVM’lerdeki ekonomik canlılığı korumak için şart olduğuna inanıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan ‘salgın felaketi’ özellikle bünyesi zayıf olanları yaşatma konusunda bize vicdani bir görev yüklüyor. Aynı kaygıyı dengesi bozulan her biri ‘milli servet’ olan AVM ve çarşılar için de taşıyoruz."

    Öncel, yüz binlerce insana iş imkânı sağlayan bu ticaret alanlarındaki canlılığı korumak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını aktararak, "Yeniden tam rekabet koşullarına geçene kadar AVM’lerin ve mağazaların faaliyetlerini en verimli şekilde kurgulamasına yardımcı olmak, ahilik anlayışındaki gibi ‘zor günlerde el ele vererek iyi günlerde yüz yüze bakacağımız’ koşulların oluşmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu süreçte markalarımızla dayanışma paketlerini açıklayan ve ağırlıklı olarak yerli yatırımcılardan oluşan AVM yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin çok büyük çoğunluğu kiralama şartlarını net olarak bildirmeyen AVM’lerde mağaza açılışını ekonomik açıdan çok riskli buluyor. Aynı şekilde cadde mağazası sahiplerini de bu dönemde bir kez daha kiracılarıyla dayanışmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

    Sinan Öncel, markalara 1 Eylül-31 Aralık dönemiyle ilgili tavsiyelerini ise ağustos sonunda yine üyelerle beraber yapacakları toplantılarla ortaya çıkacak 3 aylık verilerin ışığında belirleyeceklerini söyledi.

    Ortak alan işletme giderlerinin de markalar için ciddi bir yük olduğuna dikkati çeken Öncel, AVM yönetimlerinden yıl sonuna kadar kısalan çalışma saatleri ve tasarruflarla salgın öncesi genel giderlerin 3'te 1'i oranında fatura beklediklerini kaydetti.

    İlgili konular:

    Mecidiyeköy'de AVM güvenliklerine bıçaklı saldırı
    Ece Üner: Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM var
    Mezar taşlarının parçalarını AVM zemini için kullandılar
    Etiketler:
    Türkiye, AVM, Sinan Öncel, Birleşmiş Markalar Derneği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi protestoların fitilini ateşledi: Siyahların hayatı önemlidir
    Karikatür
    Trump'tan sosyal medya şirketlerine kapatma tehdidi
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet