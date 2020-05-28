Akar: Terhis olacak askerler 18 Mayıs'tan beri gözetim altında, herhangi bir vakaya rastlanmadı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planıyla ilgili konuştu. 31 Mayıs'tan itibaren terhisleri başlatacaklarını belirten Akar, bu askerlerin 18 Mayıs'tan beri gözetim altında tutulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) etkisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Salgın nedeniyle alınan bazı tedbirlerin, 'normalleşme' kararı kapsamında kademeli olarak kaldırılacağını vurgulayan Akar, "31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı" ifadesini kullandı.

Akar, terhis olacak gençlerin 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında tutulduklarını belirterek "Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı" dedi.

Ne olmuştu?

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında terhis ve celpler bir ay süreyle ertelenmişti. Bir ay fazla askerlik yapan kasım celbi 66 bin yükümlünün 31 Mayıs'tan itibaren terhis olması kararlaştırılmıştı.