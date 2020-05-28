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    İmamoğlu'ndan tarihi çeşme yanıtı: Tarihe saygı, onu hissetmek ve yarınlara geçirmekle olur

    © Fotoğraf : İBB
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihi çeşmelerden su akması nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu, "İnsanlar bunu başka yerlere koysa da bu aslında tarihe saygı. Yarın 29 Mayıs; İstanbul’un fethi. Tarihe saygı, bu tür uygulamalarla, tarihi anlamakla, onu hissetmekle ve yarınlara bunu geçirmekle olur" dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşası devam eden Başakşehir Kayabaşı Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

    ibb.istanbul'un aktardığına göre inceleme gezisinde İmamoğlu’na İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ile İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun eşlik etti. Yüklenici firma yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, değerlendirme konuşmasını tesis içinde yaptı. Merkez inşaatının 2-2.5 ay gibi bir sürede tamamlanacağını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

    'İyi bir tesis tasarlanmış'

    “Pandemi sürecinden dolayı açık da olsa kapalı bir tesise dönecekti. Bu gecikmeyle beraber aslında denk düşen bir sisteme oturdu. Süreci arkadaşlarım kontrol ediyorlar. Belki burada bir kreş imkanını da hazır etme çabası içindeler. Rehabilitasyon alanları var. Geniş bir tesis. Birçok aşaması var. Arkadaşlarımın hem bir engelli bireyin ailesi, annesi, babası; onlarla ilgilenmek hem de erken teşhis konusunda hazırlıkları var. 0-3 yaş grubunun da burada karşılık bulacağı bir tesis olma konusunda hazırlıkları var. Hepsi önemli detaylar.

    Başlangıcı nasıl olursa olsun, iyi bir tesis tasarlanmış. Ama sonrasında güncel ihtiyaçlar ve tespit ettikleri ihtiyaçlara evrilmesini sağlayıp daha sistemli, daha iyi bir engelli eğitim merkezi olmasını arzu ediyoruz. Bir eksikliği olsun istemiyoruz. Engelli bireyin ailesini de düşünelim, onlara da katkı sunacak bir içerik içinde olsun. İyi bir tesis geliyor. İnşallah bu yaz, pandemi sürecinin hemen bitiminde insanlarımızla burayı buluşturmak istiyoruz.”

    Erikli Baba Türbesi'ni ziyaret etti

    Başakşehir’den Zeytinburnu’na geçen İmamoğlu, Kazlıçeşme’deki Erikli Baba Türbesi’ni ziyaret etti. İmamoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat ve Erikli Baba Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Metin’den türbeyle ilgili tarihsel bilgiler aldı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen ziyarette, İmamoğlu’na Alevi dedesi Binali Doğan, 'Rah-ı Hakikat' adlı kitabını hediye etti. Türbede bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu, Erikli Baba’nın mezarında dua etti. İmamoğlu, türbenin karşısında bulunan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne geçerek, amirler ve polis memurlarıyla sohbet etti.

    'Zeytinburnu Belediyesi restore etti, suyunu akıtmak bize nasip oldu'

    İmamoğlu’nun son durağı, semte adını veren ve İSKİ’nin yıllar sonra suya kavuşturduğu tarihi Kazlı Çeşme oldu. Semte adını veren çeşmenin restorasyonunun Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirten İmamoğlu, “Burayı onarmış, teşekkür ediyoruz; tadil etmiş , güzel bir hale getirmiş ve onun yetki alanında. Bize de suyunu akıtmak nasip oldu. Bu iletişimle hemen hemen bütün tarihi çeşmelerin suyunu akıtmak istiyoruz. Değerli bir şey. İnsanlar bunu başka yerlere koysa da bu aslında tarihe saygı. Yarın 29 Mayıs; İstanbul’un fethi. Tarihe saygı, bu tür uygulamalarla, tarihi anlamakla, onu hissetmekle ve yarınlara bunu geçirmekle olur. Çeşmenin kültürümüzdeki yerini anlatmakla olur. O bakımdan bu uygulamamız devam edecek. Beni de memnun ediyor. Gerçekten manen mutlu oluyorum. Bugün Erikli Baba Cemevi’mizi ziyaret ettik. Bakın ne güzel bir merkez var; ortada bir çeşmesi, bir tarafta cemevimiz, orada bir kilise, burada da bir camimiz var. Aslında İstanbul’un geçmişini, maneviyatını o kadar güzel hissettiren bir noktadayız. Ortada bereketli akan çeşmemiz var; hayırlı olsun diyelim. İnşallah bütün sularını akıtırız aziz İstanbul’un” dedi.

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, Ekrem İmamoğlu
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