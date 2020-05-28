Meclis'te ziyaretçi yasağı 1 ay uzatıldı

TBMM yerleşkesine Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-30 Haziran 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.