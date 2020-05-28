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    Trabzonlular 'gök taşı' aradı

    © DHA /
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005281042138024-trabzonlular-gok-tasi-aradi/

    Trabzon'da dün akşam gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık hüzmesi, heyecanlandırdı. Düzköy ilçesindeki Şahinkaya Dağı eteklerine gelenler, düştüğü iddia edilen gök taşı ya da parçalarını aramaya başladı.

    Türkiye’de, dün saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler bölge sakinlerini harekete geçirdi. 

    Gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Trabzon'da bazı kişiler, Düzköy ilçesindeki Şahinkaya Dağı eteklerine gelerek, düştüğü iddia edilen gök taşı ya da parçalarını aramaya başladı.

    Arazi ve ormanlık alanlarda arama yapanlar, çukurla karşılaştı. Bir an heyecanlanan kişiler, yaptığı inceleme sonucu çukurun, kopan ağaç köküne ait olduğunu belirledi.

    Ellerinde sopalarla ormanlık alanda arama yapan 15 kişilik grup, herhangi bir ize rastlayamadı.

    © DHA /
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    'Bulursak devletimize teslim edeceğiz'

    Bölgede arama yapan Ahmet Yılmaz, dün akşam ışık hüzmesini gördüğünü belirterek, “Bir baktım, ateş gibi gökyüzünde ışık yayıldı. Şaşırdık, kaldık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Nereye düştüğünü bilmiyoruz, merak ediyoruz” dedi.

    Ömer Sürür de “Gerçekten çok şaşırdık. Ben böyle bir şey daha önce görmedim. Daha önce bu tür şeyleri televizyonlardan görüyorduk. Düşen şeyin bir zararı var mı, yok mu, diye araziye bakıyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık, bunun için mutluyuz. Işığı gördüğümüz yerlere gündüz baktık. Aradık ama bir şey bulamadık” diye konuştu.

    Muhittin Civelek ise ışığın görüldüğü yerlerde gündüz gözüyle arama yaptıklarını belirterek, “Böyle bir ışık süzülmesini ilk defa gördüm. Çok korktuk. Gök taşını bulursak devletimize teslim edeceğiz” dedi.

    Akıllara Sarıçiçek Köyü geldi, 5 yıl önce 40 araçlık para kazanılmıştı

    Öte yandan, göktaşı iddiaları, ilk olarak akıllara 5 yıl önceki bir olayı getirdi. Bingöl'ün Sarıçiçek köyünde birçok kişi 5 yıl önce düşen göktaşının parçalarını bularak kazandıkları parayla araba alıp, evlerini tamir ettirmişti. 

    2015 yılında Bingöl'ün Sarıçiçek köyüne düşen göktaşından 40 araç satın alacak kadar para kazanıldığını belirten köy sakinlerinden Mehmet Nezir Ergün, "Göktaşının düştüğü ilde gürültü olur, çatışmayı andıran sesler olur. Bingöl'e düşmüş olsaydı mutlaka bir ses çıkardı" dedi.

    'Astroidin parçası değilse o kadar fiyatlara kimse satamaz'

    Konu hakkında İHA'ya konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Fizik Bölümü Öğreti Üyesi Dr. Ayşegül Yelkenci, dün akşam saatlerinde düştüğü iddia edilen göktaşının parçalarının 2015 yılında Bingöl Sarıçiçek köyüne düşen göktaşı ile aynı değerde olmayabileceğini açıklayarak, "Dün akşam düşen çok önemli bir astroidin parçası değilse öyle o kadar fiyatlara kimse satamaz. Hatta bütçe yoksa kimse bulan kişiden bunları almaz. Bunlara bel bağlamamak lazım" diye konuştu. 

    Etiketler:
    Trabzon, Gök taşı
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