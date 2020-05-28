Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 30 kişi daha hayatını kaybetti, 1182 yeni tanı kondu

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 30 artarak 4 bin 461'e yükseldi. Son 24 saatte bin 1.182 kişiye daha tanı kondu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak yeni verileri paylaştı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 4 bin 461'e ulaştı.

24 saatte 33 bin 559 test yapıldı ve bin 182 kişiye daha tanı kondu. Yeni rakamlarla birlikte toplam vaka sayısı 160 bin 979 oldu. Tabloda iyileşen hasta sayısına da yer verildi. Buna göre hastalığı yenenlerin sayısı 24 saatte bin 576 artarak 124 bin 369'a yükseldi.

Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0dDAqOFQQu — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 28, 2020

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Koca: Test sayısı düne göre 1.6 oranında arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım" açıklaması yaptı.