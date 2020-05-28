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    Asansör

    Türkiye’de ilk kez kullanılacak: Asansörler ayakla çağrılacak, havalandırma için 'NASA sistemi' uygulanacak

    © DHA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1015)
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    Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici bir süre ziyarete kapalı olan alışveriş merkezleri faaliyetlerine başladı. Yeni normal hazırlıklarının devam ettiği alışveriş merkezlerinde, asansörler ayak pedalları ile kontrol edilirken, havalandırma için NASA’nın uzay istasyonu sistemi uygulanacak.

    AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe -
    © AA / Ahmet Bolat
    Kiralama şartlarını net bildirmeyen AVM’lerde mağaza açılışı riskli bulunuyor
    Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesinin ardından birçok sektör faaliyetlerine ara verdi. Salgınla mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için kapılarını kapatan Akbatı ve Akasya AVM, ziyaretçiler için ‘sıfır risk’ prensibiyle hazırlandığını açıkladı.

    1 Haziran’da açılacak her iki alışveriş merkezi için alınan önlemler hakkında bilgi veren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, klasik önlemlerin yanı sıra ziyaretçiler için yaptıkları yatırımları açıkladı. Durusoy, “Bütün hava birebir UV ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde AVM’leri yüzde 99.9 virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız. Ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek asansörlerde ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz” diye konuştu.

    'Havanın yüzde 99'u virüsten arındırılacak'

    Alışveriş merkezlerinde en çok merak edilenler arasında havalandırma sistemleri gelirken; Gökşin Durusoy halk sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modelin incelendiğini söyledi.

    Havalandırma sisteminin yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturulduğuna vurgu yapan Durusoy, “Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirmenin yanısıra NASA’nın uzay istasyonları ve mekiklerinde  havayı filtrelemek için kullandığı teknolojinin benzerinin bina havalandırmalarında da kullanılması için geliştirilmiş cihazları ABD’den getiriliyor.  Ağustos ayı itibariyle iki alışveriş merkezinde de uygulanmaya başlayacak bu cihazlar; havalandırma santrallerine ve asansörlere kurulacak. Böylelikle hem Akasya’da hem de Akbatı’da, ortak alanlarda herkes bakteri ve virüslere karşı yüzde 99,9 oranında korunmuş olacak”  ifadelerini kullandı.

    'Ziyaretçiler havanın kalitesini takip edebilecek'

    AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe -
    © AA / Ahmet Bolat
    İstanbul'da AVM'lere klimalı havalandırma yasağı
    Ziyaretçilerin AVM içerisindeki hava kalitesini görebileceğini söyleyen Durusoy, “Alışveriş merkezlerinin aplikasyonları var. Bu aplikasyonlar içerisinde de anlık olarak alışveriş merkezlerinin içindeki havanın kalitesini ve dışarıdaki havanın kalitesini aynı anda takip edebilecekler” dedi.

    'Asansör pedalla çağrılacak'

    Sıfır risk prensibiyle alınan önlemler içerisinde asansörlerin ayak pedalları ile kontrol edilebilmesinin yer aldığını belirten Durusoy, “Asansörleri belli bir süre için sadece engelli,hamile, pusetli ve yaşlı  ziyaretçilerimizin kullanımına açacağız ve en fazla 2 kişi olabilecek. Bununla birlikte ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek bir düzenleme yaptık ve ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz. Ziyaretçiler gitmek istedikleri katın pedalına basarak, asansörleri çağırabilecek” diye konuştu. 

     

     

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1015)
    Etiketler:
    NASA, Asansör, Koronavirüs, AVM
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