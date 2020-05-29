Rasim Ozan Kütahyalı: Eğer bir daha Nagehan’a kalleşçe bir saldırı olursa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve gazeteci Nagehan Alçı arasında canlı yayında yaşanan tartışma hakkında Alçı'nın eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan da bir yorum geldi.

Dün akşam Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında 'FETÖ' tartışması çıktı.

Programda konuşulan 'FETÖ' konusunda Nagehan Alçı CHP'yi suçlayan ifadeler kullanınca; Gürsel Erol, Nagehan Alçı’ya, eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın "Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli" sözlerini hatırlatarak Erol," O gün 'Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmeli' diyenler bugün bunları konuşamaz" demişti. Bu sözler üzerine tansiyon yükselmiş, Nagehan Alçı da, "Çok çirkin şeyler bunlar” diye tepki vermişti.

T24'ün haberine göre söz konusu tartışma hakkında, Twitter hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı, “Zekeriya Öz’ün heykeli dikilmeli" sözünü Nagehan Alçı'nın değil kendisinin söylediğini ifade etti. Kütahyalı, Gürsel Erol'a "Eğer bir daha Nagehan’a kalleşçe bir saldırı olursa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim" dedi.

Kütahyalı'nın paylaşımı şöyle:

"Lütfen şu ödleğe bakın. Yayında benim sözlerimi alıntılayıp namertçe Nagehan’a iftira atıyor ve öküz gibi bağırıyor. Bir kadına kalleşçe saldırıyor. O sözleri Nagehan değil ben söyledim. Didem bunu hatırlatınca da “Ben Rasim Bey’i kast etmedim” diye korkup kaçıyor.

"Zekeriya Öz’ün heykeli” sözünü Nagehan söylemedi. 2009’da ben söyledim. Yüzüme karşı yüreğiniz yetiyorsa hesabı bana soracaksınız. Eğer bir daha Nagehan’ın söylemediği sözlerden ötürü kalleşçe bir saldırı olursa bu namertliği kim yapıyorsa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim."

“Zekeriya Öz’ün heykeli” sözünü Nagehan söylemedi. 2009’da ben söyledim. Yüzüme karşı yüreğiniz yetiyorsa hesabı bana soracaksınız. Eğer bir daha Nagehan’ın söylemediği sözlerden ötürü kalleşçe bir saldırı olursa bu namertliği kim yapıyorsa ona cehennemi yaşatacağıma yemin ederim pic.twitter.com/3vzY8CIvfw — Rasim Ozan Kütahyalı (@RasimOzan_K) May 28, 2020

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