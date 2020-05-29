Erdoğan'dan George Floyd açıklaması: Bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Floyd'un ABD polisi tarafından öldürülmesini 'insanlık dışı' olarak tanımlayarak, "Bu insanlık dışı eylemin faillerinin hak ettikleri cezayı alacağına inanıyorum. Konuyu takip ediyor olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, İngilizce attığı tweetinde, "ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un işkence sonucu öldürülmesine yol açan ırkçı ve faşist yaklaşım, sadece hepimizi üzmekle kalmamış aynı zamanda tüm dünyada karşı durduğumuz adaletsiz düzenin en acı verici tezahürlerinden biri olmuştur. Bize, yaratandan ötürü insanlığı sevmeyi öğreten İslam medeniyetinin bir üyesi olarak bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum. Nerede, ne bağlamda, ne şekilde olursa olsun Türkiye, daima insanlığa karşı her türlü saldırıya karşı durmuştur" dedi.

The racist and fascist approach that led to the death of George Floyd in the US city of Minneapolis as a result of torture has not only deeply saddened all of us, but it has also become one of the most painful manifestations of the unjust order we stand against across the world. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2020

​George Floyd'un ölümü New York'ta protesto edildi

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un (46) gözaltına alınma işlemi sırasında polis şiddetiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili New York'ta da gösteri düzenlendi.

Manhattan’daki Union Meydanı'nda toplanan bir grup protestocu, ellerinde “Siyahilerin hayatı önemli” (BlackLivesMatter) yazılı dövizler taşıyarak 'Nefes alamıyorum' (I can't breath) şeklinde siyahilere yönelik polis şiddetini sembolize eden sloganlar attı.

Polisin çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, sokakta trafiğin akışını engelleyen ve polisle tartışmaya girerek su şişesi fırlatan 10’dan fazla kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda, Union Meydanı'ndaki gösterinin akşam da devam edeceği belirtilirken, yarın ve cumartesi günü de kentin değişik yerlerinde gösterilerin düzenlenmesinin beklendiği kaydedildi.