THY, ilk çeyrekte 2 milyar liradan fazla zarar etti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla hava sektöründe özellikle şubat ve mart ayından beri kriz yaşanıyor. Salgından etkilenen kurumlardan birisi olan Türk Hava Yolları (THY), yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon zarar açıkladı.

THY Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2020 yılının ilk çeyreği ile finansal raporunu bildirdi.

Buna göre kurum, ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon zarar açıkladı. THY geçen yılın aynı çeyreğinde 1 milyar 250 milyon TL zarar bildirmişti.

THY'nin borsadaki hisseleri dünden beri düzenli bir yükseliş içerisinde. Hisseler şu ana kadar yüzde 10'a yaklaşık oranlarda kâr getirdi.

THY'den son yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 4 Haziran'da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'da başlayacağı bildirilmişti.