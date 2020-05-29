Başakşehir'de fabrikada patlama: 2 kişi hayatını kaybetti

Başakşehir'in Şehit Semih Balaban caddesindeki bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde patlama meydana geldi.
Patlamanın etkisiyle fabrikanın içindeki bazı yapılarda göçük oluştu.
İstanbul Başakşehir Kayaşehir’de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10:45 sıralarında patlama oldu...— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) May 29, 2020
2 işçi yaşamını yitirdi... pic.twitter.com/Efxg5XXWJF
Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle 2 fabrika çalışanının hayatını kaybettiği belirlendi.
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