Bakan Selçuk'tan kreşlerin açılmasına tepki gösteren Berna Laçin’e yanıt

Oyuncu Berna Laçin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planı kapsamında kreşlerin 1 Haziran'da açılacak olmasına tepki göstermişti. Laçin, "Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?" demişti.

Laçin'e yanıt, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Selçuk, Laçin'in paylaşımını alıntılayarak “Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin” ifadesini kullandı.

Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin 😉 https://t.co/j7v5FjKzqX — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) May 28, 2020

Çocuklar velileriyle dışarı çıkabilecek

Yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli veya vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.