Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün ibadete açıldı. Diyarbakır'da da cuma namazı 74 gün aradan sonra sosyal mesafe kuralı gözetilerek kılındı.

Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek için 16 Mart’ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün yeniden açıldı.

74 gün aranın ardından bugün kılınan cuma namazı ile toplu ibadete açılan camilerde alınan tedbirler dikkat çekti.

Diyarbakır'da da belirli camilerde cuma namazı kılındı. Bunlardan biri de Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami.

Namaz saati öncesi vatandaşlar evlerinden getirdikleri seccadeleri caminin avlusunda sosyal mesafe gözetlenerek işaretlenen yerlere serdi. Cami girişinde bekleyen görevliler ve polis, maskesiz ve seccade getirmeyen vatandaşları içeri almadı.

Diyarbakır'da 74 gün aranın ardından sosyal mesafeli cuma namazı kılındı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da 74 gün aranın ardından sosyal mesafeli cuma namazı kılındı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da 74 gün aranın ardından sosyal mesafeli cuma namazı kılındı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da 74 gün aranın ardından sosyal mesafeli cuma namazı kılındı. © Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır'da 74 gün aranın ardından sosyal mesafeli cuma namazı kılındı. © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 5 © Sputnik / Sertaç Kayar Diyarbakır'da 74 gün aranın ardından sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Cami avlusunun dolması nedeniyle cami önünde şeritle çekilen alanda da vatandaşlar seccadelerini sererek namaza durdu. Okunan hutbe ve dualarından ardından başlayan cuma namazı, koronavirüs nedeniyle daha önceki cuma namazlarından oldukça kısa tutuldu.

Namazın bitmesinin ardından aynı anda camiden çıkan vatandaşlar caddelerde kalabalık oluşturdu.