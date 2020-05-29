Enerji Bakanı Dönmez: Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da başlayacak

Fatih sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama töreni düzenlendi.

Haydarpaşa Limanı'ndaki törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih sondaj gemimizi kutlu fethin 567. yıl dönümünde, bu kez Karadeniz'deki ilk sondajı için yolcu ediyoruz. Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki ilk sondajına 15 Temmuz'da Tuna-1 lokasyonunda başlayacak" dedi.

Dönmez, Libya ile varılan anlaşma kapsamında buradaki petrol arama faaliyetlerine 3-4 ay içerisinde başlanacağını söyledi.

Fatih sondaj gemimizi Karadeniz’e uğurluyoruz. https://t.co/rekOwBEuvw — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) May 29, 2020

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