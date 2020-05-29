Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili paylaşım yapan Banu Özdemir tahliye edildi

İzmir'in Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki camilerin hoparlörlerinden ‘Çav Bella’ çalınmasına ilişkin olarak yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliye kararını kişisel Twitter hesabında duyuran eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir’i tahliye etti. Banu’nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi’ne gidip Banu’yu alacaklar. Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına" dedi.

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İzmir 50. Sulh Ceza Mahkemesi, arkadaşımız Banu Özdemir'i TAHLİYE etti. Banu'nun babası Nevzat Abi ile az önce konuştum. Şimdi Şakran Cezaevi'ne gidip Banu'yu alacaklar.



Darısı, Eren Yıldırım ve diğer tutukluların başına... — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) May 29, 2020

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