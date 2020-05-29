İstanbul'un fethinin 567. yılı kutlanıyor

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü nedeniyle şehirde birçok etkinlik düzenleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleşen etkinlikler, valilik tarafından düzenlenen törenle başladı.

İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü nedeniyle şehirde birçok etkinlik düzenleniyor. Sabah İstanbul'da düzenlenen '29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği' ile başlayan kutlamalar, akşam saatlerinde Topkapı Sarayı'nda devam etti.

Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen bu etkinliğin ardından, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yayınlanan konser başladı. Konserde Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri sahne aldı.

Daha sonra'nınetkinliği icra edilecek.tilaveti veile başlayacak etkinlikte,vefinalleri ödül töreninin yanı sıra Türkiye genelinde yapılan 'İstanbul'un Fethi' temalıbirincisinin video gösterimi de yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20:53'te videokonferansla katılacağı etkinlikte mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak.

Ayasofya'da Fetih Suresi

Fetih kutlamaları saat 21:30'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Fetih Şöleni' ile Ayasofya'da devam edecek.

Program, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başlayacak.

Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videokonferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak.

Tören, havai fişek gösterisi ile sona erecek.