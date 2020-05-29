RTÜK'ten, sahte sağlık ürünü pazarlayan 9 kanala ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'sahte sağlık ürünü pazarlayarak vatandaşları kandırdığı' gerekçesiyle 9 televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası ile yayın durdurma cezası verdi. Yıl içinde aynı ihlali sürekli tekrarlayan 1 kanalın ise yayın lisansı iptal edildi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "halk arasında sıkça görülen rahatsızlıklardan yola çıkan dolandırıcıların, kaynağı belli olmayan yerlerden temin ettikleri sahte ürün ve ilaçları, çoğunluğu uydu üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonlar aracılığıyla pazarlayarak haksız kazanç elde ettiği"nin belirtlendiği ifade edildi.

Üst Kurul, 6112 sayılı kanunun ilgili maddelerini ihlal eden Shopping CHannel, Kanal Çay, 1 An TV, Ber TV, Süper TV, Alaska TV, Arafat TV, Kanal TEK ve Bayram FM kanallarına üst sınırdan idari para cezası ile yayın durdurma cezası uyguladı. Yıl içinde aynı ihlali sürekli tekrarlayan Yasin TV'nin yayın lisansı iptal edildi.

İzleyicilerin telefon veya sosyal medya üzerinden katıldığı ve sorunlarını anlattığı Süper TV'de yayınlanan 'Mücahid Han ve Diğerleri' isimli programı değerlendiren RTÜK, yayında kişilere cin, habis, musallat olarak isimlendirilen varlıklardan bahsedildiği ve izleyicilere bilahare görüşmeler ayarlandığını belirledi.

Hazırlanan izleme raporunun ayrıntılı olarak incelenmesi sonucunda insanların dini duygularının istismar edildiğine kanaat getiren Üst Kurul, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddesi kapsamında yayıncı kuruluş hakkında yüzde 3 oranında idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.