Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fatih' sondaj gemisini uğurladı

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde sefere çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan sondaj gemisini uğurladı.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünde Boğaz’ı geçerek Karadeniz’e açılan Fatih Sondaj Gemisi’ni uğurladı. pic.twitter.com/6wAWSjdRCF— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 29, 2020
Erdoğan, el sallayarak selamladığı mürettebata, "Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabb'im inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Hayırlı yolculuklar. Allah kazadan beladan muhafaza etsin" diye seslendi.
Mürettebat, Erdoğan'ın selamına gemi düdüğü ve siren sesleriyle karşılık verdi.
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