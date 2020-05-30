65 yaş üstü için kritik tarih 15 Haziran

Koronavirüs salgınında en riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek.

Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için ise kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.

Ağustos ayında planlanan hac ziyaretlerinin ise bu yıl yapılmaması bekleniyor. Suudi Arabistan’ın koronavirüs salgını nedeniyle yasakları devam ettirdiği, bu yasakların seyrine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. 2020-2021 yılı umre ziyaretleri içinse en erken 1 Eylül tarihine işaret ediliyor.

Bu kararlar perşembe günü Ankara’da ilk kez yüz yüze düzenlenecek bakanlar kurulunda kesinleşecek.